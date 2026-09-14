5 тысяч укровояк Билецкого, обороняющие «фортецю», обречены — и точно знают, что живыми из города они не выйдут Радомир Маркуш Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС По состоянию на вечер 13 сентября в оперативной обстановке на западе Донбасса наметился стратегический успех для российских войск.
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Всё это очень интересно, но хотелось бы знать где в статье правда,а где желание так всё видеть.
Купянск, который "взяли под контроль" и рядом "окружили" полторы тысячи укропов, о чём говорил ГШ ВС России и ВВП в прошлом году, до сих пор в "серой зоне" , улицы и дома переходят тужа-сюда.
" Российское и украинское ведомства дают разную оценку глубины контроля над территорией, при этом независимые источники и аналитики характеризуют обстановку как встречные бои и позиционное противостояние без установления полного и стабильного контроля какой-либо из сторон над всей агломерацией.".
Тоже самое можно сказать и про Константиновку, "взятую" совсем недавно.
"Позиция России: В июле 2026 года российское военное руководство доложило о взятии города, однако независимые аналитики и Meduza отмечают, что бои и проникновение штурмовых групп продолжаются в разных районах, а значительная часть находится в серой зоне.
Позиция Украины: Генеральный штаб ВСУ официально опровергает заявления о полной потере населенного пункта и заявляет, что Силы обороны продолжают удерживать позиции и вести бои в черте города.".
Нужны реальные победы, а не "взятия под контроль" и "окружения" на бумажках, нужны не "поражения" каких-то целей, а их уничтожения.
Пора начать то, что "мы не начинали", перестать говорить о том, что "мы не такие" и "там тоже наши" или так и будут втюхивать об "успехах" на СВО, как это делают пятый год, до сих пор не освободив ни ДНР, ни ЛНР, а ведь ещё есть Херсонская и Запорожские области, о которых стараются не вспоминать, когда начинают говорить о "мирных переговорах".