Экс-хоккеист Терещенко: "Автомобилист" и "Трактор" продолжат успешно выступать

Знаменитый в прошлом отечественный хоккеист, чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что екатеринбуржский "Автомобилист" и челябинский "Трактор" не случайно удачно выступили в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги и продолжат удачно играть в новом.
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