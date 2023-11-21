Стрижка каре градуированное на средние волосы (фото)

Среди множества различных ультрамодных женских стрижек одной из самых популярных считается градуированное каре – привлекательная и стильная прическа, которая хорошо смотрится на женщинах разных возрастных категорий.
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