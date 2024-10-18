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Позитив для оптимистов

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"Хотели русских оскорбить, а сделали так, что всем смешно": Зарисовки из Грузии. Что говорят простые люди о России?

"Хотели русских оскорбить, а сделали так, что всем смешно": Зарисовки из Грузии. Что говорят простые люди о России?

Aleksey Smyshlyaev/Globallookpress Власти Грузии всю свою независимость пытались отдалиться от России и примкнуть к Западу.

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