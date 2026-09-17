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Лига Европы. «Ювентус» примет НЕК, «Реал Сосьедад» Захаряна против «Борнмута», «Марсель» в гостях у «Бешикташа»

17 сентября « Реал Сосьедад » Арсена Захаряна сыграет с « Борнмутом » в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы, « Ювентус » примет НЕК , « Марсель » в гостях у «Бешикташа».

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