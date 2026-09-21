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ВЕСТИ КРЫМ

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Крымский железнодорожник награжден орденом Мужества посмертно

Крымский железнодорожник награжден орденом Мужества посмертно

За мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга орденом Мужества награжден помощник машиниста тепловоза Иван Шведов.

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