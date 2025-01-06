ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ на Курском направлении

Российские войска пресекли попытку прорыва ВСУ на Курском направлении, заявили в Минобороны России. «С целью остановить наступление российских войск на Курском направлении противник предпринял контратаку штурмовыми группами в направлении населённого пункта Большое Солдатское», — говорится в сообщении ведомства.
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