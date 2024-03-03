В Россию завезли «серых» иномарок на полгода вперёд

«Автостат» опросил представителей крупных дилеров о состоянии российского авторынка в преддверии 1 апреля — дня, когда вступит в силу новый порядок расчета платежей за ввоз в Россию автомобилей из стран ЕАЭС.
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