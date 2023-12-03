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SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Global Look Press/Space X/Keystone Press Agency Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту новую партию из 23 мини-спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX в воскресенье, 3 декабря.

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