SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Global Look Press/Space X/Keystone Press Agency Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту новую партию из 23 мини-спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX в воскресенье, 3 декабря.
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