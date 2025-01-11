Ранние династические гробницы в Саккаре Вот так умершего фараона тащили к месту бальзамирования. А специально нанятые плакальщицы рвали на себе волосы и рыдали навзрыд.
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Ранние династические гробницы в Саккаре Вот так умершего фараона тащили к месту бальзамирования. А специально нанятые плакальщицы рвали на себе волосы и рыдали навзрыд.
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