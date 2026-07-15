Мексика: Член совета Морены была ранена, а ее муж был убит после того, как боевики устроили засаду на их автомобиль возле их дома на Калле Койука в секторе Гасиенда города Текате, штат Нижняя Калифорния, во второй половине дня по местному времени 14 июля.