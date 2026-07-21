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Искусство

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Пять признаков в карточках, по которым можно отличить нейросетевого артиста

Пять признаков в карточках, по которым можно отличить нейросетевого артиста

Искусственная музыка уже не выглядит редкой интернет-игрушкой. Французский стриминг Deezer в апреле 2026 года сообщил, что почти 75 тысяч AI-треков загружают на платформу каждый день: это 44% всей новой музыки.

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