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Посольство России в Лондоне: Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника

Посольство России в Лондоне: Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника

РИАМО - 26 апр. Посольство РФ в Лондоне заявило, что сообщение первого замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о поставке снарядов с обедненным ураном Украине указывает на то, что Запад уготовил этой стране роль радиоактивного могильника.

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