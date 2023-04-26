Посольство России в Лондоне: Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника

РИАМО - 26 апр. Посольство РФ в Лондоне заявило, что сообщение первого замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о поставке снарядов с обедненным ураном Украине указывает на то, что Запад уготовил этой стране роль радиоактивного могильника.