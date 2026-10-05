Look: World's oldest, second-oldest men exchange cards for shared birthday

The world's oldest and second-oldest men exchanged greetings for their respective 114th and 113th birthdays, which both fall on Monday.
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