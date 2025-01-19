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  • Evgenija Palette
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Мирошник отреагировал на сообщениея об убитых ВСУ семи жителях Курской области

Мирошник отреагировал на сообщениея об убитых ВСУ семи жителях Курской области

Посол Родион Мирошник прокомментировал зверства боевиков ВСУ в Курской области, где тела мирных жителей были обнаружены в подвалах.

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