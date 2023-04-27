Новак заявил, Европа останется без российской нефти, 140 млн тонн перенаправят в Азию

Вице-премьер России Александр Новак, в кулуарах на заседании попечительского совета Московского энергоинститута сообщил журналистам о том, что из 220 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, которые ранее приходились на рынки Европы, 140 уйдут в Азию.