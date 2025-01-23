Глава сирийского ЦБ Сабрин заморозила все связанные с режимом Асада счета

В Сирии и. о. главы ЦБ Майсаа Сабрин приняла решение о заморозки всех счетов компаний и физических лиц, связанных с правительством бывшего президента страны Башара Асада, сообщает 23 января арабский телеканал Asharq.
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