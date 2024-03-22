Reuters сообщило, что ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Подмосковье

Агентство Reuters сообщило, что ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещенная в РФ) взяло на себя ответственность за произошедший 22 марта теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».
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