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Сообщение о высадке из новгородского автобуса ребенка оказалось фейком

Сообщение о высадке из новгородского автобуса ребенка оказалось фейком

Сообщение в социальных сетях о кондукторе, которая якобы в Великом Новгороде выгнала из автобуса на мороз девятилетнего ребенка, является фэйком, сообщает пресс-служба минтранса Новгородской области 22 февраля на официальном интернет-портале.

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