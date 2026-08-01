Мексика: по меньшей мере один полицейский был убит и двое других ранены в результате применения взрывчатки в районе Барранкильяс муниципалитета Луис Мойя, штат Сакатекас, недалеко от границы с Агуаскальентесом, в ночь с 31 июля на 1 августа.