Мексика: по меньшей мере один полицейский был убит и двое других ранены в результате применения взрывчатки в районе Барранкильяс муниципалитета Луис Мойя, штат Сакатекас, недалеко от границы с Агуаскальентесом, в ночь с 31 июля на 1 августа.
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