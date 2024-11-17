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Ида Галич раскрыла истинную причину "отмены" Насти Ивлеевой и бриллианта

Ида Галич раскрыла истинную причину "отмены" Насти Ивлеевой и бриллианта

Ида Галич высказалась о новой волне обсуждений скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Она объяснила, что причиной "отмены" стала не сама вечеринка, а бриллиантовое колье на Ивлеевой за 23 миллиона рублей, которое триггернуло общественность.

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