Ида Галич раскрыла истинную причину "отмены" Насти Ивлеевой и бриллианта

Ида Галич высказалась о новой волне обсуждений скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Она объяснила, что причиной "отмены" стала не сама вечеринка, а бриллиантовое колье на Ивлеевой за 23 миллиона рублей, которое триггернуло общественность.