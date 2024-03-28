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Русская весна

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В Китае назвали практику США по созданию врагов на пустом месте опасной

В Китае назвали практику США по созданию врагов на пустом месте опасной

Практика США по искусственному созданию врагов на пустом месте ради наращивания военного бюджета стратегически крайне опасна, Китай решительно выступает против этого, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

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