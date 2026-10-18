От утраты прежних идеологических ориентиров до потребительской культуры и переосмысления национальной истории — как менялись ценности российского общества и почему споры о духовном наследии, патриотизме и влиянии Запада остаются актуальными.
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