«Ювентус» выбили из ЛЧ, «ПСЖ», «Челси» и еще 2 клуба вышли в плей-офф, Месси мчит к рекорду Роналду, УАФ требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА и другие новости

Доброе утро! Начинаем среду вместе с нашим дайджестом ☀️ 1. «Ювентус» прощается с Лигой чемпионов – после поражения от «Бенфики» (3:4) команда потеряла шансы выйти из группы.
Популярные статьи
- Зенит против Оренбурга и Сочи 15:0. Что происходит?
- «Динамо» смяло «Локомотив», Махачев потушил Оливейру, ничья «Челси» и «МЮ», Валиева выиграла короткую, победы «Реала» и «Милана», супергол Ничушкина и другие новости
- Штраф Роналду, победы «ПСЖ» и «Ювентуса», РУСАДА засекретило дело Валиевой, допинг Халеп, Гави взял Golden Boy и другие новости утра
Свежие комментарии