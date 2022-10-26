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«Ювентус» выбили из ЛЧ, «ПСЖ», «Челси» и еще 2 клуба вышли в плей-офф, Месси мчит к рекорду Роналду, УАФ требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА и другие новости

«Ювентус» выбили из ЛЧ, «ПСЖ», «Челси» и еще 2 клуба вышли в плей-офф, Месси мчит к рекорду Роналду, УАФ требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА и другие новости

Доброе утро! Начинаем среду вместе с нашим дайджестом ☀️  1. «Ювентус» прощается с Лигой чемпионов – после поражения от «Бенфики» (3:4) команда потеряла шансы выйти из группы.

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