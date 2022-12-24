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Милан Миланович покинет «Тобол». Тренер возглавил клуб в мае этого года

Сербский специалист Милан Миланович покинет костанайский «Тобол», сообщает Meta-ratings.kz.  Клуб из Костаная рассматривает на вакантную должность целый ряд тренеров, среди которых немало иностранцев.

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