Мировое обозрение

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Химическое отравление детей в Алматы: выяснились новые подробности

Химическое отравление детей в Алматы: выяснились новые подробности

Новые подробности об отравлении детей в Алматы выяснили журналисты. Как оказалось, в больницу были доставлены не 4 ребенка, а 17, но госпитализация понадобилась не всем.

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