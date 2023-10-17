Для ярой русофобки Лаймы Вайкуле готовят наказание в России

Когда-то Лайма Вайкуле пользовалась бесконечной популярностью у российского зрителя. Однако после событий прошлого года советская звезда вдруг ощутила себя убежденной защитницей киевского режима и начала сыпать проклятия на нашу страну.
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