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В Крыму трое мальчиков сбежали из дома из-за издевательств отчима

В Крыму трое мальчиков сбежали из дома из-за издевательств отчима

Житель Республики Крым обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о том, что сожитель его бывшей супруги с 2017 года систематически совершал противоправные действия в отношении троих сыновей заявителя.

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