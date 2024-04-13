В Крыму трое мальчиков сбежали из дома из-за издевательств отчима

Житель Республики Крым обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о том, что сожитель его бывшей супруги с 2017 года систематически совершал противоправные действия в отношении троих сыновей заявителя.
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