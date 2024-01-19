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Отказ от мигрантов и возвращение ДВС: консерваторы ЕС намереваются вернуть континент к истокам

Отказ от мигрантов и возвращение ДВС: консерваторы ЕС намереваются вернуть континент к истокам

Крупнейшая консервативная сила Европы, Европейская народная партия, хочет значительно увеличить внутренние силы по охране границы ЕС и убрать из документов объединения любое упоминание планов по постепенному отказу от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году.

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