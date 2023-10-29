Журналист из Соединённых Штатов Дэни Хайфон указал на тот факт, что киевский режим начал верить в то, что нафантазировали себе элиты западных держав, но не сумел вести борьбу на одном уровне с Российской Федерацией.
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