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Журналист из США Хайфон: Вера в фантазии Запада привела Киев к провалу ВСУ

Журналист из США Хайфон: Вера в фантазии Запада привела Киев к провалу ВСУ

Журналист из Соединённых Штатов Дэни Хайфон указал на тот факт, что киевский режим начал верить в то, что нафантазировали себе элиты западных держав, но не сумел вести борьбу на одном уровне с Российской Федерацией.

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