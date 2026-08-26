Минюст США пригрозил снести Кеннеди-центр

Министерство юстиции США в судебном иске заявило, что Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне может быть снесен, если суд не разрешит провести его реконструкцию и не вернет в название имя президента Дональда Трампа.
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