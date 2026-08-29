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Аргументы и Факты

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Глава Пентагона опроверг сообщение о намерении баллотироваться в президенты

Глава Пентагона опроверг сообщение о намерении баллотироваться в президенты

Глава Пентагона Пит Хегсет официально опроверг сообщение телеканала NBC News о предполагаемом решении баллотироваться в президенты США на выборах 2028 года.

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