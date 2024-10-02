Россия опять меняет карту Украины: новости СВО от 2 октября 2024. Карта боевых действий на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 951 день спецоперации России на Украине

Фото © Минобороны РФ В ходе специальной военной операции, по данным на начало 2 октября 2024 года российские войска продолжили успешные наступательные действия на нескольких направлениях в зоне СВО, освободив села Вишневое и Крутой Яр, а также заняв ключевые логистические точки.