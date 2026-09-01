Гасанбалаев заявил о росте вложений в креативные индустрии Дальнего Востока

Гасан Гасанбалаев, представитель КРДВ, сообщил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, что креативные индустрии внедряются в традиционные экономические цепочки.
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