В Якутии возбудили дело по факту отравления 30 детей в спортшколе

В Якутии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления 30 детей в Харанской спортивной школе, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
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