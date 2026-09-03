Ukraine has launched an M&M's operation to blockade Russian airports. This is reported in the social network by The Atlantic journalist Simon Schuster, citing a source in Kiev.
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