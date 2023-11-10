Внучка Соломина опровергла слухи о развитии у него деменции

Худрук Малого театра попал в больницу 6 ноября.фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»--> Состояние художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, который попал в больницу с микроинсультом, постепенно улучшается.
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