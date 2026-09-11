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FiNE NEWS

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На Сахалине обнаружены тела матери и сына при невыясненных обстоятельствах

В Сахалинской области в частном жилом доме были обнаружены тела женщины и ее сына. По предварительным данным, причиной смерти пока не установлены, сообщает 5-TV.

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