На Сахалине обнаружены тела матери и сына при невыясненных обстоятельствах

В Сахалинской области в частном жилом доме были обнаружены тела женщины и ее сына. По предварительным данным, причиной смерти пока не установлены, сообщает 5-TV.
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