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Как голландцы — «друзья и союзники» Вашингтона не могут выбраться из Кабула

Как голландцы — «друзья и союзники» Вашингтона не могут выбраться из Кабула

Нидерланды — не самая большая страна, но верный подхрюкиватель США. Может быть, потому что в США все еще находится, согласно местным преданиям, 2/3 голландского золота, а, может, потому что США двигают вперед ЛГБТКьюитд-​повестку во всем мире.

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