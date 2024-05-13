Мои дети обожают это полосатое печенье, которое готовится элементарно

Приготовить дома вкусное и красивое печенье проще, чем кажется. Используя самые простые ингредиенты и не потратив много времени на подготовку, можно испечь оригинальное полосатое печенье, которое очень понравится и детям и взрослым.
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