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Будет вкусно

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  • валерий лисицын
    Рецепт хороший, предки знали толк в еде и готовить умели. В русской печи такие шедевры готовили что любой иностранец ..."Щи томлёные", пр...
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    я тоже так делаю, лет 40 уже. очень вкусно и сытно.Рецепт из книги м...
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    Прям стихи! Бред, пакет! 🤓Я научился этому ...

Мои дети обожают это полосатое печенье, которое готовится элементарно

Мои дети обожают это полосатое печенье, которое готовится элементарно

Приготовить дома вкусное и красивое печенье проще, чем кажется. Используя самые простые ингредиенты и не потратив много времени на подготовку, можно испечь оригинальное полосатое печенье, которое очень понравится и детям и взрослым.

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