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Тамбиев — об игре с минским «Динамо» в Санкт-Петербурге: «Я попросил перенести матч на нейтральное поле»

Тамбиев — об игре с минским «Динамо» в Санкт-Петербурге: «Я попросил перенести матч на нейтральное поле»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о переносе матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:2) в Санкт-Петербург.

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