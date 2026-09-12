Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о переносе матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:2) в Санкт-Петербург.
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