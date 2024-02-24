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В США заявили, что предпочтут Украине страну с демократией и выборами

В США заявили, что предпочтут Украине страну с демократией и выборами

Известия/Тарас Петренко Член палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц, выступая на слете консерваторов в Вашингтоне, заявил, что отдаст предпочтение странам, где, согласно идеям демократии, проводят выборы, а не Украине.

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