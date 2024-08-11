Почему мигрантам таксистами работать нельзя, а врачами можно?

Виктор Борисов

Медицинские вузы шокируют новым ценниками на образовательные услуги. В Москве стоимость обучения по разным специальностям значительно выросла. Так, для поступивших в Первый МГМУ им. И.М. Сеченова на первый курс по специальности «Лечебное дело» цена за год обучения взлетела с 650 тыс. до 850 тыс. руб. (на 30,8%). Полностью шестилетняя подготовка обойдется студенту, зачисленному на коммерческой основе, в сумму более 5,6 млн руб. вместо прошлогодних 4,4 млн руб. (+27,3%). Цена за 1 курс по специальности «Стоматология» выросла с 700 тыс. до 900 тыс. руб. А шестилетний цикл подготовки обойдется в 4,8 млн руб. вместо прежних 3,9 млн руб. Обучение на первом курсе по специальности «Педиатрия» стоит 600 тыс. руб. (вместо 400 тыс. руб.), а за всю программу — 3,9 млн руб. (2,7 млн руб.). Для будущих фармацевтов первый год обучения будет стоить 600 тыс. руб. вместо 367 тыс. Полное обучение увеличилось с 2 млн до 3,2 млн руб. Год обучения по специальности «Медико-профилактическое дело» обойдется в 500 тыс. вместо 350 тыс. руб., а полная программа — 3,3 млн руб. (2,4 млн руб.). «Клиническая психология» стоит 600 тыс. руб. вместо 310 тыс. руб. за первый год. Все обучение обойдется в 3,6 млн руб. вместо 1,9 млн руб. Программы ординатуры в Сеченовском университете стали дороже в среднем на 40 тыс. руб., а отдельные направления — «Акушерство и гинекология», «Дерматовенерология», «Стоматология», «Ортодонтия», «Урология», «Челюстно-лицевая хирургия» — на 100 тыс. руб. В Российском университете медицины (ранее МГМСУ им. Н.И. Евдокимова) 1 год подготовки по специальности «Лечебное дело» подорожал с 430 тыс. до 600 тыс. руб. (+39,5%), по «Стоматологии» — с 520 тыс. до 750 тыс. руб., по «Фармации» — с 260 тыс. до 350 тыс. руб, по «Клинической психологии» — с 280 тыс. до 320 тыс. руб. Расценки на большинство программ ординатуры в Росунимеде также поднялись на 30—40 тыс. руб., за исключением отдельных профилей — акушерства и гинекологии, стоматологии. По ним подорожание составило 130—280 тыс. руб. Ну и рекорд в процессе увеличения стоимости составила ортодонтия. Стоимость выросла с 750 тыс. до 1,2 млн руб. за один год подготовки. Российский национальный исследовательский медицинский университет (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова поднял плату за один год обучения по специальности «Лечебное дело» с 470 тыс. до 600 тыс. руб. (+27,7%), по «Стоматологии» — с 470 тыс. до 650 тыс. руб., по «Фармации» — с 350 тыс. до 400 тыс. руб., по «Клинической психологии» — с 350 тыс. до 400 тыс. руб., по «Педиатрии» — на 40 тыс. руб., до 450 тыс. руб. Расценки на обучение в ординатуре выросли на 20—50 тыс. руб. В прошлом году столичные медицинские вузы также увеличили прайсы на образовательные услуги, оказываемые на платной основе. Наиболее ощутимо стоимость обучения на первом курсе по специальности «Лечебное дело» выросла в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова — сразу на 235 тыс. руб. Обычно ректорам дают рекомендации не повышать расценки выше уровня инфляции. Большинство вузов, как правило, больше чем на 5—7% цены не поднимают, за исключением новых программ в крупных учебных заведениях. Рост стоимости обучения в медвузах дополнительно стимулирует растущая популярность медицинского образования в последние годы. К тому же есть большой спрос на это со стороны иностранных студентов.