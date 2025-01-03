Пафос – АЕЛ – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Кипра, 6 января 2025

В понедельник, 6 января, сыграют Пафос и АЕЛ в рамках Чемпионата Кипра по футболу. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.