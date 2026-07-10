Эстония планирует лишить украинцев старше 22 лет работы, учебы и соцподдержки

Ваш браузер не поддерживает видео. AP/TASS Эстония намерена массово отказывать украинцам в убежище. Как пишет местная пресса, власти страны поддержали инициативу Еврокомиссии, которая призывает не выдавать статус беженца всем военнообязанным.
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