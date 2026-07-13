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Новости Тамбова

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Кандидат от КПРФ Андрей Жидков подал документы на выдвижение в Госдуму от Тамбовской области

Кандидат от КПРФ Андрей Жидков подал документы на выдвижение в Госдуму от Тамбовской области

В Тамбовской области продолжается регистрация кандидатов на место в федеральном парламенте. 13 июля Андрей Жидков официально представил в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 177 полный пакет документов о своем выдвижении в Госдуму.

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