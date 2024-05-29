Не только НДФЛ: какие еще налоги затронет реформа

Разработанный Минфином законопроект об изменениях налоговой системы затрагивает не только НДФЛ, но и другие виды прямых налогов: налог на прибыль компаний, налог на добычу полезных ископаемых, режим упрощенной системы налогообложения (УСН) для малого бизнеса.
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