Не только НДФЛ: какие еще налоги затронет реформа

Разработанный Минфином законопроект об изменениях налоговой системы затрагивает не только НДФЛ, но и другие виды прямых налогов: налог на прибыль компаний, налог на добычу полезных ископаемых, режим упрощенной системы налогообложения (УСН) для малого бизнеса.