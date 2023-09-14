Пакетт о Гусеве: «Иногда очень хорошие игроки не могут полностью реализовать себя в НХЛ. Но его талант сомнений не вызывает»

«Иногда так случается, что очень хорошие игроки не могут полностью реализовать себя в НХЛ. Но его талант сомнений не вызывает.
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