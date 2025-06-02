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В США захотели успеть ввести «сокрушительные» санкции против России до саммита G7

В США захотели успеть ввести «сокрушительные» санкции против России до саммита G7

Американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), авторы законопроекта о новых «сокрушительных» санкциях против России, захотели успеть принять его до саммита «Большой семерки» (G7).

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