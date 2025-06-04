Легендарный советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов высказал мнение о проблемах отечественного спорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Тихонов: «Где видно, чтобы Журова, Роднина, Валуев отстаивали интересы народа? Нехрен им делать в Госдуме»
- Тихонов: «С такими пенсиями, как в России, не то что жить, а выжить сложно. За исключением депутатов и чиновников»
- Сафонов сделал новое пророчество после интервью Нобелю: «Сборная России будет одним из лидеров в Европе»
Свежие комментарии